佛州禁14歲以下人士　持社交平台帳戶

美國佛羅里達州州議會周一（25日）通過法案，全面禁止14歲以下人士擁有任何社交平台帳戶，不論其父母同意與否，措施將於明年1月1日生效。州長德桑蒂斯簽署法案時形容，埋首於電子設備不是青少年成長的最好方式，也不是接受良好教育的最佳方法。

法例較美國其他州份的建議措施更加嚴厲，列明社交平台公司必須關閉任何被認為是14歲以下未成年人士使用的帳戶，同時必須應家長或未成年人士要求註銷帳戶，刪除帳戶所有資料。年滿14歲或15歲的未成年人士，可以在父母或監護人同意下獲得社交平台帳戶，否則帳戶必須刪除。法例未點名具體社交平台，預計針對可導致用戶觀看成癮的網站。

共和黨籍佛州眾議院議長倫納（Paul Renner）強調，兒童大腦發育期間無能力意識到自己被成癮技術吸引，也無法看到危害並遠離它，因此政府必須介入。他預計佛州將因新法例被起訴，但對法例的合法性有信心。科技行業協會NetChoice指摘，佛州的新法侵犯當地民眾的憲法第一修正案權利。