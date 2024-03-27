莫斯科恐襲疑犯原逃往白羅斯　俄封邊境才改赴烏

俄羅斯總統普京早前指控莫斯科音樂廳恐襲施襲者試圖逃往烏克蘭，惟其長期盟友、白羅斯總統盧卡申科周二（26日）受訪時指施襲者原本是想逃往白羅斯，普京致電他要求關閉俄白邊境後，施襲者才轉往烏克蘭方向，說法與普京的有出入。

4名施襲者上周五（22日）行兇後逃往接壤白羅斯和烏克蘭的布良斯克州，其後落網，普京指他們企圖逃往烏克蘭。盧卡申科則向白羅斯傳媒透露，普京在恐襲後致電問他可否關閉俄白邊境，他答應要求，兩國安全部門於是協調行動，白羅斯迅速在邊境設立檢查站，所以施襲者無法進入白羅斯，需要改為前往接壤烏克蘭的邊境。他指自己和普京一天沒睡覺，互動不斷。

根據克里姆林宮上周六（23日）的聲明，普京在恐襲後曾與盧卡申科通電話，盧卡申科對恐襲表達深切哀悼，二人確認準備好合作打擊恐怖主義。克宮沒有公布盧卡申科提及的關閉邊境要求。

美媒引述消息人士指，普京親信圈部分人認為沒有證據顯示烏克蘭涉及音樂廳恐襲，官員開會討論後同意施襲者與基輔沒有聯繫，普京都有出席會議，惟他堅持公開指控烏克蘭。同時，克里姆林宮官員對安全部門無法阻止恐襲感震驚。