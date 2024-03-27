DHC售台保健品含小林製藥紅麴　已停售並回收

日本小林製藥紅麴保健品風波持續擴大，日媒周三（27日）報道，日本護膚品牌DHC當日主動回收在台灣販賣的保健品「DHC濃縮紅麴」，因該款產品使用小林製藥紅麴，目前已經停售。DHC回收的這款產品為日本製造，僅在台灣發售，而在日本發售的同名保健品則未使用小林製藥紅麴。

DHC周二（26日）在日本官網發表的通知稱，在質量檢測中沒有發現受影響產品存在問題，也沒收到出現嚴重腎臟疾病的報告。但為了減輕購買受影響產品消費者的擔憂，該公司已停售這些產品，並將立即回收。DHC台灣官網周一（25日）發聲明稱，有關近日小林製藥生產的紅麴出現食安問題，經調查DHC生產的紅麴部分原料來自小林製藥，故決定採取預防措施，對產品進行預防性下架、回收並退款。

台灣衞生福利部食品藥物管理署周一發布消息稱，小林製藥早前公布回收的5款產品未有輸入台灣的紀錄，但有2間公司有輸入小林製藥紅麴原料的紀錄，統計自2022年1月1日至本月22日共有56批報驗紀錄。該署已聯絡該2間公司辦理回收，邊境停止小林製薬紅麴相關產品及原料輸入查驗申請。台南市衞生局接獲該市3間製造商主動通報購買、使用小林製藥紅麴原料，其中一間廠商周一將原料原封退貨，從未使用，其餘2間廠商清查原料及產品並將庫存疑慮原料、半成品及成品自主下架回收。