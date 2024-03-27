老翁研造鐘技術　製國內首部移動鐘琴

澳洲傳媒周三（27日）報道，南澳省一名老翁多年來致力修復舊物，此前更用心鑽研4,000年前的造鐘技術，成功製作出聲稱為國內首部移動鐘琴。該部鐘琴目前獲放置在其家中後院，未來考慮或贈予當地議會保管。

鐘琴由至少23個大鐘鈴組成，這些鐘鈴懸掛在固定的吊繩上，演奏方式與鋼琴類似。多德（Vin Dowd）自2020年開始研究這種樂器，自此為之着迷，甚至採用傳統方法鑄造鐘鈴，以泥土、耐火黏土和糞便等材料製成內鐘模具，再澆注自行混合的銅錫合金，生產出多個尺寸不一的鐘鈴，並懸掛框架繩索上，再由汽車牽頭移動。

多德妻子瑪麗（Mary Dowd）表示，她與丈夫均無音樂背景，但既然丈夫從零開始研究鐘琴，她也受對方激勵學習奏琴，現在已在多項活動中成功演奏鐘琴。多德也對妻子能彈奏其傑作表示羨慕。

多德曾修復舊電單車，甚至建造過船屋，過去所製的所有東西都被賣掉，但強調堅決不會賣掉鐘琴，否則等同於出賣靈魂。他坦言，鐘琴與他以往謙稱簡單的創作不同，這是他首次必須研究大量資料才能製作的作品，希望把它傳給孫子，若然對方不想要，則可能會贈予當地議會。