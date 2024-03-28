以色列同意重新安排派代表團赴美　討論拉法軍事行動

美國周一（25日）沒有運用否決權，令聯合國安理會通過要求立即實行加薩停火的決議案，以色列總理內塔尼亞胡憤而取消派代表團美討論拉法的軍事行動。不過，美國白宮發言人巴埃爾周三（27日）證實，內塔尼亞胡的辦公室已同意重新安排有關拉法行動的會議，雙方正商議會面日期。

英國傳媒引述消息指，是以色列一方要求白宮重新安排有關拉法軍事計劃的高級別會議，此舉顯然是為了緩和美以的緊張關係。報道引述身在美國華盛頓的以色列官員稱，內塔尼亞胡正考慮最早在下周派代表團赴美。內塔尼亞胡辦公室暫未有回應。

報道又指，以色列國防部長加蘭特本周曾與美國高級官員進行了廣泛討論，尋求緩和兩國政府之間的關係。格蘭特雖然不是內塔尼亞胡核心圈子的成員，但卻是對付巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯軍事行動的關鍵策劃者；而知情人士透露，以色列代表團仍將由戰略事務部長德爾默（Ron Dermer）和國家安全顧問哈內格比（Tzachi Hanegbi）領導，他們是內塔尼亞胡的兩名心腹。