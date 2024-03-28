巴爾的摩斷橋事故　其中兩名罹難者遺體尋獲

美國馬里蘭州巴爾的摩法蘭西斯·斯科特·基大橋周二（26日）遭貨櫃船撞塌，6名外籍工人墮海後失蹤，相信已經身亡。當地警方周三（27日）表示，尋獲其中兩名罹難工人的遺體，但如果不把的大橋的碎片從水中移走的話，潛水員就不能繼續安全地搜尋其他遇難者。

馬里蘭州警察局長巴特勒（Ronald L. Butler Jr.）表示，潛水員在約7.6米的水中，發現了該兩名被困在紅色農夫車內的男死者，他們被確認為35歲的富恩特斯（Alejandro Hernandez Fuentes）和26歲的卡布雷拉（Dorlian Ronial Castillo Cabrera）。富恩特斯祖籍墨西哥，而卡布雷拉則來自危地馬拉。

巴特勒表示，已經用盡全力在大橋殘骸周圍搜索，而根據聲納掃描，他們堅信其他罹難者被包圍在倒塌橋樑的上層建築和混凝土中，然而因為混凝土和碎片過多，導致潛水員到目前不能安全繼續作業。

事故調查仍在繼續，人員正調查導致Dali號貨櫃船在撞橋前失去動力的原因。美國全國運輸安全委員會（NTSB）發言人表示，調查人員於周二晚上登上該船，並從航行數據記錄器中取得數據，一個實驗室當晚上已收到了數據。人員已於周三返回船上。

NTSB主席霍門迪（Jennifer Homendy）表示，委員會的團隊預計將在巴爾的摩逗留5到10天。她表示，雖然調查可能需要12至24個月才能完成，但初步報告可能會在2至4周內發布。

馬里蘭州州長穆爾（Wes Moore）呼籲支持重建橋樑和支持巴爾的摩港的營運。他指出，塌橋事故直接影響碼頭的8,000個工作崗，又指大橋倒塌不僅僅是馬里蘭州的危機，更是一場全球危機。目前尚未知道重建大橋需時多久。