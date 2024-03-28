白羅斯警告鄰國勿挑釁　否則強硬回應

白羅斯總統盧卡申科周二（26日）警告，一旦鄰國作出挑釁會強硬回應。他指白羅斯和俄羅斯不會攻擊北約，但白羅斯的戒備不能鬆懈，否則將會受襲。

盧卡申科視察格羅德諾州奧什米亞內，並督導戰備檢查。他表示，任何挑釁均須以武力阻止，不需溫和對待侵犯白羅斯邊境的人士；他們只懂得武力，因此應當消滅。西北作戰司令部司令瑙緬科（Aleksandr Naumenko）指出，白羅斯西北部邊防形勢嚴竣，緊張局勢可能升級，鄰國沿白羅斯邊境修建反坦克壕和射擊陣地，囤積物資和彈藥。立陶宛在邊界陳兵近2,800人，拉脫維亞則派出500名士兵。部署在愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛的北約士兵達7,700人，波蘭及波羅的海國家境內的北約部隊正在戰鬥訓練。

瑙緬科續指，作為北約「四輪馬車2024」演習一部分，德軍1個機械化營、1個步兵營及美軍1個坦克營，駐紮在立陶宛帕布拉德維訓練區，距白羅斯邊境僅15公里，3個營可能作出挑釁。每日平均有4至5架飛機在空中偵察白羅斯，北約空軍群共132架戰機駐守白羅斯西北邊境附近。