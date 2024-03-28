普京：西方向烏供可搭載核武F16　但無法改變戰況

俄羅斯總統普京周三（27日）到訪位於特維爾州的第344飛行員作戰應用和再訓練中心，他警告即使西方國家向烏克蘭交付可搭載核武的F16戰機，也無法改變戰場上的局勢，但莫斯科當局進行軍事計劃時必須考慮這一點。

普京認為如果前蘇聯解體後在歐洲建立全新安全體系，就不會發生任何事情，強調俄羅斯不打算與北約開戰，雙方軍費開支差距很大，美國在2022年的軍事開支是8,110億美元（約6.33萬億港元），俄羅斯只有720億美元（約5,616億港元），在這種比例下要與北約作戰只是胡說八道。他又指摘是北約直迫俄羅斯邊界，不是俄羅斯向北約國家的邊界推進，而是他們貼得太近，「難道是我們跨過大洋迫近美國邊界？不，是他們迫近我們，已經緊密貼近」，俄軍只是在對烏特別軍事行動中保護固有領土的人民。他又駁斥西方指俄羅斯攻打烏克蘭後就會攻擊歐洲，例如波蘭、波羅的海國家、捷克，他直指這是欺騙民眾並榨取額外開支，讓他們背負負擔的另一種方法。

普京揚言，如果F16戰機從第三國出動，就會成為俄軍正當目標，無論它們位在何處，與烏克蘭使用的其他西方裝備一樣被俄羅斯摧毀。