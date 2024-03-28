俄對外情報局長訪朝　加強合作應對敵對偵測活動

北韓和俄羅斯的合作持續深化，北韓官媒朝中社周四（28日）公布俄羅斯對外情報局局長納雷什金（Sergei Naryshkin）於周一（25日）至周三（27日）率團到訪平壤。

在平壤期間，納雷什金與北韓國家保衞相李昌大舉行會談，國家保衞省領導幹部和俄羅斯對外情報局代表團成員則進行工作會談。雙方就圍繞朝鮮半島和俄羅斯的當前國際及地區局勢交換意見，廣泛認真討論進一步加強合作應對敵對勢力變本加厲的偵測活動事宜，並就相關問題達成共識。南韓傳媒分析認為，朝俄借納雷什金出訪共享烏克蘭和朝鮮半島局勢情報，俄羅斯對外情報局首長外訪通常不對外公開，而北韓官媒報道納雷什金訪朝消息，目的或是彰顯兩國進行全方位合作。

北韓勞動黨繼續加強與社會主義國家的關係，朝中社周四指正訪問越南的北韓勞動黨中央委員會國際部長金成男周二（26日）與越共中央組織部部長張氏梅會面。金成男強調今後在社會主義偉業前進的道路上，朝方願同越方鞏固團結友好關係，加強在國際舞台上的相互支持與合作。張氏梅則稱，祝福北韓人民在經濟建設、提高人民生活等社會主義建設方面取得更大的成果。