總檢察長介入　要求猶太教哈雷迪派服兵役

以色列極端正統猶太教（哈雷迪）豁免服役問題持續發酵，由於政府未能在周三（27日）限期前決議通過法律草案大綱，列明增加徵召哈雷迪派教徒人數。總檢察長辦公室同日發布草擬通知要求政府履行義務，從下月開始徵召哈雷迪派教徒，政府深夜要求把答覆限期延長至周四（28日）下午2時。

以色列法院在2017年裁定，豁免哈雷迪派教徒服役屬於歧視和非法。政府則通過第682號內閣決議延遲哈雷迪派教徒徵兵流程，決議將於下周日（31日）失效。政府本應在決議失效前達成新立法以遵守法院裁決，但上月基於加薩戰事而延遲立法，改為在決議失效前提交法律草案大綱，並延至今年6月前底通過立法，如今更未能在限期前提交大綱。

以色列政府主要由極端猶太教和極端民族主義政黨組成，一直給予哈雷迪派優待，去年約6.6萬名哈雷迪派男子豁免兵役創新高。去年10月7日回教激進組織哈馬斯突襲以色列後，民族團結黨主席甘茨率黨加入戰時內閣以示團結。由於哈雷迪派強烈反對徵召，認為會威脅他們學習猶太經典《妥拉》的世代相傳生活方式，總理內塔尼亞胡近期提出延續優待哈雷迪派，甘茨則揚言退出政府。