紐約市6月起徵收塞車費　全美首例

美國紐約市大都會運輸署（MTA）董事會周三（27日）投票通過徵收塞車費，是全美首例，預計今年6月起對駛入曼哈頓60街以南車輛徵收費用，多數私人車輛需至少繳納15美元（約117港元）。

收費標準顯示，大多數私人車輛在進入收費區時需支付15美元，其他類別車輛如貨車、電單車則收取不同費用。車輛在高峰時段經過荷蘭隧道（Holland Tunnel）、林肯隧道（Lincoln Tunnel）等收費路段可獲得5美元（約39港元）減免，私人車輛的夜間收費為3.75美元（約29.25港元），但所有未安裝E-ZPass車輛需支付更高費用。的士和網約車將按行程支付費用，的士每次1.25美元（約9.75港元），網約車2.5美元（約19.5港元）；特定政府和緊急車輛、校車及私人巴士運營商豁免收費。

塞車費於14年前首次由紐約前市長彭博提出，去年開始由MTA針對收費結構作修訂。MTA指，目標通過收費獲得至少10億美元（約78億港元）收入，用以優化系統內的地鐵、公共汽車和其他通勤工具，同時減少曼哈頓下城區的交通擁擠問題，改善空氣質量，促進區內經濟發展。