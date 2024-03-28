華2021年對澳洲葡萄酒徵懲罰性關稅　去年收複審申請

澳洲政府於2020年呼籲開展新冠病毒溯源調查後，中國商務部隨即對澳洲進口葡萄酒進行反傾銷和反補貼調查，並於2021年3月起對澳洲葡萄酒徵收懲罰性關稅，至周四（28日）才宣布取消措施。以下是事件時序：

2020年8月18日：中國商務部對澳洲進口葡萄酒進行反傾銷調查。

2020年8月31日：中國商務部對澳洲進口葡萄酒進行反補貼調查。

2020年11月27日：中國商務部初步認定澳洲葡萄酒存在傾銷，中國葡萄酒產業受實質損害，傾銷與實質損害之間存在因果關係。

2020年12月10日：中國商務部初步認定澳洲葡萄酒存在補貼，中國相關葡萄酒產業受實質損害，補貼與實質損害之間存在因果關係。

2021年3月26日：中國商務部最終認定澳洲葡萄酒存在傾銷及補貼，決定徵收反傾銷稅，根據相關規定為避免雙重徵稅，決定不徵收反補貼稅。

2021年3月28日：澳洲葡萄酒反傾銷稅實施，期限5年。

2021年6月19日：澳洲政府宣布已就中國對澳洲葡萄酒徵收反傾銷關稅向世界貿易組織正式提出申訴。

2023年10月22日：中國商務部宣布近期中澳在世貿框架下，就彼此關切的葡萄酒、風力發電機等世貿爭端進行友好協商，達成妥善解決的共識。澳洲總理阿爾巴內塞表示，澳洲政府同意暫停向世貿的申訴，換取中國對澳洲葡萄酒懲罰性關稅進行快速審查。

2023年10月31日：澳洲葡萄和葡萄酒協會向中國商務部提交反傾銷稅和反補貼稅複審申請，要求取消措施。

2023年11月10日：中國商務部就複審申請通知國內葡萄酒業和澳洲駐中國大使館。

2024年3月28日：中國商務部公布複審裁定，鑑於中國葡萄酒市場情況變化，已無必要對澳洲葡萄酒徵收反傾銷稅和反補貼稅，自3月29日起終止反傾銷稅，同時不徵收反補貼稅。