中國國防部：不會在南海問題上任菲律賓胡來

中國國防部周四（28日）下午舉行例行記者會，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙回答記者提問時強調，中方不會任菲國胡來，並已進行了有理有力有節的回擊，菲方應該認識到，挑釁滋事是得不償失，倚靠外人是根本靠不住。

吳謙指出，在中菲南海問題上，中方多次表明嚴正立場，就是反對外部介入、反對侵權挑釁、主張妥處分歧，同時做好應對突發事件的一切準備，堅定捍衞自身領土主權和海洋權益。他指，美方為菲站台背書，多次以所謂雙邊條約對中方威脅施壓，還派出軍艦到南海挑釁滋事，嚴重破壞地區和平穩定。對此中方態度清晰明確，就是美方根本無權插手，美菲的軍事合作，也絕不能損害中方的領土主權和海洋權益。

他續稱，菲方挑釁滋事是南海問題升溫的直接原因。菲方倚仗外部勢力撐腰，違反國際法和《南海各方行為宣言》精神，頻繁在海上侵權挑釁、製造事端，並散布虛假訊息，誤導國際社會認知，可以說是在危險的道路上愈走愈遠。他表示，中國始終致力於通過對話協商同有關方面妥善管控海上分歧，同時堅定捍衞自身領土主權和海洋權益。

另外，中國外交部部長助理、發言人華春瑩近日在社交網發文，批評菲律賓擅闖中國仁愛礁鄰近海域，包括指出菲律賓傳媒對在南海拍攝的影片，進行了不當編輯，製造煽情新聞。菲律賓外國媒體協會對此強烈不滿，強調菲媒不受政府控制。中國外交部發言人林劍周四指菲方協會有關聲明歪曲真相，顛倒是非，中方對此堅決反對。