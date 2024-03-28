應對緊急情況　16機場及港灣將供自衞隊使用

日本政府考慮一旦出現緊急情況，讓自衞隊及海上保安廳使用北海道、沖繩等7個道縣共16個機場及港灣。閣僚會議將作出決定，本年啟動建設，預計首年預算共350億日圓（約18.1億港元）。

計劃是日本強化防衞力量的一部分，與應對中國加強海洋活動及台海危機有關。共同社周四（28日）引述消息人士稱，選址地點包括北海道、香川、高知、福岡、長崎、宮崎、沖繩7個道縣的5座機場和11個港灣。出於設想琉球群島防衞需要，九州、沖繩的機場及港灣選址有7處，佔總數近一半。此外，部署眾多自衞隊部隊的北海道有5個港灣入選，至於四國的4個港灣預計用於物資補給。

選中的機場將延長跑道並改善停泊設施，方便戰機和運輸機等使用。港灣則建設碼頭並挖深海床，讓運輸艦和護衞艦等大型艦船靠岸。完善後的機場與港灣能夠用於物流、旅遊及防災救災，讓地方受惠，但可能成為攻擊目標。負責設施管理的地方政府將與中央政府交換確認書，列明自衞隊和海保在平時與緊急情況下使用的相關事項。截至去年12月，共32處機場及港灣入圍。