滑雪意外四肢癱瘓　少女用自嘲慰藉心靈

美國紐約州長島一名女子2021年發生滑雪意外，導致脊髓受傷，頸部以下癱瘓，更需要依靠呼吸機維持生命。儘管生活遭遇種種困難，她沒有自暴自棄，反而以自嘲方式找到心靈慰藉，並在網上以黑色幽默的方式分享自己的故事，激勵其他處於人生低潮的人，吸引大批網民關注。

美媒周三（27日）報道，24歲的科爾通（Rebecca Koltun）在住院期間萌生在網上發布影片的想法，詎料獲得良好回響，許多人都對她的故事感興趣。她本月13日發布一則影片，紀念受傷3周年。影片顯示，她坐在點着蠟燭的甜點前，旁人從她的呼吸機上取下管子，用管子吹滅蠟燭。她在配文中寫道：「2021年3月13日，我還在這裏！」意指自己成功渡過難關。

科爾通表示，自己曾一度以為生命已經結束，亦曾想過放棄人生，對這個世界感到憤怒。然而，拿嚴肅的話題開玩笑是她性格的一部分，這種精神幫助自己應對困難，因此她的影片很多都帶有黑色幽默的基調。

科爾通現時每周定期接受物理治療之餘，亦積極活出自己的人生。在治療師的輔導下，她學會用嘴咬着畫筆繪畫，並不時在網上分享自己的作品。她表示，現在只想繼續前進，努力保持積極的態度，而不是沉溺過去。她認為受傷3年來的生活苦樂參半，但對自己取得的進步感到自豪。