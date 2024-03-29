FTX「薯條哥」欺詐罪判刑　囚25年

美國加密貨幣交易平台FTX始創人、被稱為「薯條哥」的班克曼—弗里德（Sam Bankman-Fried）去年11月被裁定7項欺詐和洗錢等罪名成立，他在周四（28日）在美國紐約曼哈頓法院被判處25年監禁。班克曼—弗里德表示會提出上訴。

FTX目前已破產，案情指班克曼—弗里德從FTX的客戶那裏竊取了80億美元（約624億港元），檢察官指這是美國史上最大的金融欺詐案之一。聯邦地區法院法官卡普蘭（Lewis Kaplan）周四在庭上不接納班克曼—弗里德關於FTX客戶實際上並沒有損失金錢的說法，並發現他在庭審證詞中撒了謊，又指他沒有悔意，不願承認犯錯，隨後作出了判刑。

卡普蘭發現FTX的客戶損失了80億美元，FTX的股權投資者損失了17億美元（約133億港元），班克曼—弗里德創立的Alameda Research對沖基金的貸方損失了13億美元（約101億港元）。卡普蘭還稱，班克曼—弗里德在作證時撒謊說他不知道自己的對沖基金已經花掉了從FTX提取的客戶存款。

在判刑之前，班克曼—弗里德向法官發表了20分鐘的講話，承認FTX客戶「受了苦」，並向他的前FTX同事道歉，但沒有承認作出刑事不當行為。檢察官達威廉斯（Damian Williams）則在一份聲明中說，班克曼—弗里德「蓄意且持續的謊言，表明他公然無視客戶的期望，也不尊重法治。」