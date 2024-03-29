【東方日報世界視線】美烏反應有疑點　恐襲俄國誰得益

俄羅斯莫斯科州克羅庫斯城音樂廳恐襲事件持續發酵，西方軍政界鴿派固然強烈譴責這種恐怖主義行為，連較親美的鷹派軍政界人士，也強烈批評拜登政府處理事件的拙劣及失控。如今事件溯源到年初美國代理副國務卿努蘭訪問烏克蘭，她在非官方場合與烏國防部情報總局局長布達諾夫一起時提出：將會給些令普京先生憎惡的詫異（nasty surprises for Mr Putin）。

美國中央情報局前分析員強森（Larry Johnson）就指出，這番話出自當時還是國務院重要強硬鷹派官員之口，是非比尋常也極不負責任，推斷美國及烏克蘭情報體系可能當時已策劃出台這項恐襲。

到了恐襲發生後，美國政府竟然於55分鐘後就澄清事件與烏克蘭無關！這時候恐襲兇徒才剛離開現場，連俄羅斯政府都未反應過來，華府又如何可以這樣斷言？一眾軍政分析家批評美國政府知悉內情及在極笨拙地搞輿論操作，隨後伊斯蘭國阿富汗分支呼羅珊省（ISIS-K）承認對事件負責，但所產生的質疑更多。

首先是這個組織主要潛伏在敍利亞，近10年沒有作跨境大型恐怖襲擊。其次是一個信奉回教嚴厲原教旨的教派，齋戒月是不會策劃行動，採取行動也視死如歸，不惜當場就義而不會向邊境逃走。而被捕者供出是受金錢收買行事，故此是伊斯蘭國戰士的可信性極低。相信這些只是「情報託詞」，企圖混淆視聽。烏克蘭總統澤連斯基指摘普京政府自導自演栽贓烏國，更是極卑劣的說詞，只會增加俄羅斯民眾對烏政府的仇恨。

這次恐襲可能和美、烏脫不了關係，行動的目的是打擊普京聲望，使俄國民眾質疑政府保護國家安全的能力，也製造普京與國安部門之裂痕。若莫斯科施行恐怖主義式的報復，更會令西方增加援烏，並拉攏全球制裁俄羅斯，北約軍隊也可更名正言順入烏。不過，在戰場上佔優勢的普京當然不會上釣。他聲言要報復「所有」幕後策劃的力量，所以不排除會向努蘭報復。

令人費解的是，美國及烏克蘭的情報體系，是否已喪心病狂到策劃此等自毀及邪惡的恐怖主義手段，而政府竟予以縱容？

柏林自由大學哲學博士 史文鴻