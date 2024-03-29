俄羅斯否決　安理會監督制裁北韓專家小組不獲延任

在俄羅斯否決下，聯合國安理會未能通過決議案延長一個專家小組的任期，該專家小組負責監督制裁北韓的執行情況，它的任期將於下月30日屆滿。

該小組協助聯合國安理會北韓制裁委員會，是監督對北韓制裁的關鍵平台。它每年根據聯合國成員國的資訊和其他公開的資料，發布兩份關於北韓違反制裁實例的報告。

安理會15個成員國之中有13個國家對延長小組任期的決議案投了贊成票，中國投了棄權票；而投了反對票的俄羅斯，在投票前的辯論中提出安理會對北韓制裁的「日落條款」，即每年檢討對北韓實施的制裁再決定是否延長，但不獲接受。

俄羅斯駐聯合國大使納班濟亞在投票前表示，安理會對北韓的制裁未能實現其既定目標，並沒有改善朝鮮半島的安全局勢，同時給北韓人民帶來沉重負擔。他說，每年檢討對北韓的制裁，專家小組的任務才有意義，否則其工作並無任何附加價值。

在表決後，南韓駐聯合國大使黃浚局痛斥俄羅斯行使否決權，強調解散小組「這幾乎相當於摧毀閉路電視，以避免（犯人）被當場抓獲」；他又斥俄方「盲目以自我為中心」，忽視了安理會維護國際和平與安全的集體責任，並似乎「更有興趣擁抱或鼓勵北韓」，因為北韓為入侵烏克蘭戰爭提供彈藥和彈道導彈。

美國駐聯合國副大使伍德強調「俄羅斯應對這次失敗負責」，「俄羅斯是使人不再收到專家小組報告的原因」。他指出，北韓發展遠程彈道導彈和逃避制裁的行為危害全球安全，而「今天的表決只會讓北韓更膽大妄為，進一步肆無忌憚」。

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