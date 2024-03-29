美擬出錢助建部隊　穩定戰後加薩局勢

以色列在巴勒斯坦加薩地帶發起的軍事行動快將屆滿半年，外界關注以方實現消滅回教激進組織哈馬斯等戰爭目標後，如何收拾「殘局」重建當地。美國傳媒周四（28日）報道，拜登政府官員就穩定戰後加薩地帶的選項展開初步討論，方案包括由美國國防部協助出資組建一支多國部隊，或建立一支巴勒斯坦維和團隊。

報道引述知情美國政府官員指出，當前考慮的所有選項都不會涉及美國向加薩地帶派遣地面部隊，五角大樓提供的資金，直接應對加薩地帶安全部隊的需求，並補充其他國家提供的援助。其中一名高級美方政府官員透露正在與夥伴合作，議題涉及當危機逐漸消失時，在加薩地帶設立臨時政府及安全架構的不同情境；又稱已經與以色列及夥伴進行多次對話，討論在迎來合適時機時，加薩地帶戰後的關鍵元素。

報道指出，主要中東地區國家在認真參與制定有關選項前，希望見到對解決以巴衝突的「兩國方案」之承諾，所以美國及其夥伴可能數周或數月後才批准相關計劃。惟以色列揮軍加薩地帶後，巴勒斯坦安全部隊力量已經嚴重削弱，輿論質疑及時訓練巴勒斯坦為首部隊，維持加薩地帶邊境安全的可行性。此外，以色列不願意在完全擊敗哈馬斯及確保所有人質獲釋前，參與討論建立加薩地帶戰後安全部隊一事。