人質家屬不滿以政府　給予待遇比美差

以色列總理內塔尼亞胡多次公開表明，在巴勒斯坦加薩地帶發起的軍事行動，旨在徹底消滅回教激進組織哈馬斯力量及救出餘下被挾持的人質，但被國內外輿論質疑救人的目標並非首要任務。他周四（28日）接見持有美國及以色列雙重國籍的人質之家屬時，對方批評以色列政府給予他們的待遇，比白宮提供的待遇差。

以色列總理辦公室發表聲明，內塔尼亞胡接見的家屬，其親人是被哈馬斯挾持的士兵。他在會上告訴對方，「你們的兒子是我們的英雄、以色列的英雄」，強調自己不會遺忘任何一名人質，更聲言「我正在親自全天候處理此事」，但同時指出只有持續施加有力的軍事壓力，才能夠讓所有人質獲釋。他透露，以色列國防軍已經把加薩地帶一分為二，佔領北部地區及汗尤尼斯，同時正在準備攻入南部城市拉法。

美國傳媒引述出席會議的消息人士報道，數名人質家屬向內塔尼亞胡表示，美國政府對待他們比以色列政府做得好，更宣稱在社交網遭內塔尼亞胡支持者的網絡暴力，甚至在出席示威要求政府盡快救出人質時遭襲擊。其中一名是美國公民的人質之家屬指出，以色列政府不如白宮，不但沒有接受人質家屬，更沒有提供支持及定時通報消息；家屬更要求內塔尼亞胡放下分歧，維持與美國及總統拜登的良好關係。

內塔尼亞胡反駁表示，歷史已經證明美國很多次對以色列施加壓力，最終都是錯誤，強調以色列很多總理曾經向美國說不，他本人在認為有必要時也向美方說不；又舉例提到，美國在戰爭初期曾經警告以色列，在加薩地帶發起地面行動將失敗告終、軍隊將承受嚴重傷亡，即使美國反對，「我們正在為以色列做正確的事情」。報道指出，拜登、白宮國家安全顧問沙利文、美國國務卿布林肯多次會見人質家屬。