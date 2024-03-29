劉建超訪吉隆坡　馬國副總理：穩妥處理南海問題

中共中央對外聯絡部部長劉建超周四（28日）訪問馬來西亞，強調要秉持開放精神，反對將一國的價值觀和模式強加於人，抵制意識形態對抗，中方願與馬來西亞一同為應對全球治理突出挑戰提供亞洲方案。馬來西亞副總理兼馬來民族統一機構（巫統）主席扎希德表示，馬方願同中方加強協調，穩妥處理好南海等問題，促進東盟中國關係進一步發展。

劉建超在吉隆坡會見扎希德時，指出今年是中馬建交50周年，中方願同馬方深化戰略對接，加強貿易和投資等合作，並讚賞馬方堅持獨立自主的內外政策，堅持對華客觀認知。扎希德表示，當前兩國各領域合作勢頭良好，馬來西亞政府已把中國列為「向東學習」的對象。

劉建超亦與馬來西亞交通部長兼民主行動黨秘書長陸兆福會面，劉建超表示中方願同馬方鞏固政治互信，深化「兩國雙園」、東海岸鐵路等旗艦項目建設。陸兆福指，馬方希望以慶祝兩國建交50周年為契機，同中方加強各領域合作，民主行動黨堅定支持一個中國原則。馬中實行互免簽證政策後，雙方人員往來極大增加，給兩國交通合作帶來了新動力。