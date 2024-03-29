菲揚言不屈服　將反制華海警南海非法攻擊

中國和菲律賓在南海有主權爭議水域的摩擦日漸升級，菲律賓總統小馬可斯周四（28日）發文表明菲方不尋求與任何國家衝突，尤其是聲稱是菲律賓朋友的國家，但菲律賓不會被嚇倒而保持沉默和屈服。同日，曾負責南海事務的中國氣候變化事務特使劉振民指域外國家應協助南海國家透過談判尋求公平解決方案，而非煽風點火和製造危機。

小馬可斯在社交網「X」表示，他於過去幾天會見了菲律賓國家安全和國防領導層，他們提出經過深思熟慮的建議，他已向官員下達指示。他指自己一直與盟國和夥伴國家保持經常性的溝通，對方主動提出協助滿足菲律賓的要求，以保護和保障菲律賓主權、主權權利和管轄權，同時確保印太地區的和平與穩定。他已向盟國提出要求，相信會得到滿足。在接下來幾周，相關菲律賓政府部門將實施針對中國海警和中國海上民兵公開、持續、非法、脅迫性、侵略性和危險攻擊的應對和反制措施。他重申，菲律賓不尋求與任何國家發生衝突，但不會因被嚇倒而沉默，菲律賓人不會屈服。

曾任中國外交部副部長的劉振民出席博鰲亞洲論壇時表示，對過去一年南海緊張局勢升溫感遺憾，東亞國家應珍惜冷戰結束後長達30年的地區和平，努力防止南海爆發新衝突。他提到美國、日本和菲律賓加強軍事合作，許多人憂慮會在東南亞觸發衝突，各國應避免支持一方但同時打壓其他國家。