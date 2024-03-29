俄99件武器空襲烏釀6傷　波蘭戰機升空戒備

俄羅斯於當地周五（29日）凌晨再次大規模空襲烏克蘭10個地區的能源設施，造成至少6人受傷。俄軍合共出動99件武器，包括60架自殺式無人機和39枚各類型導彈，烏克蘭成功摧毀84個空中目標。在空襲期間，波蘭戰機升空戒備，保護領空。

烏克蘭空軍司令部公布，俄軍對烏克蘭的燃料和能源設施發動大型導彈和空襲，所用武器分別是從俄羅斯庫爾斯克地區發射的60架見證者136型或見證者131型攻擊無人機，3枚空射型匕首高超音速彈道導彈，2枚從克里米亞地區發射的伊斯坎德爾-M型彈道導彈，9枚由蘇34戰機發射的Kh59型空對地巡航導彈，4枚伊斯坎德爾-K型巡航導彈，以及21枚由圖95MS戰略轟炸機發射的Kh101型或Kh555型空對地巡航導彈。烏克蘭空軍和地面部隊的防空導彈部隊、機動火力小組及無線電電子戰裝備執行防空行動，摧毀58架見證者無人機、17枚Kh101型或Kh555型巡航導彈、5枚Kh59型巡航導彈、4枚伊斯坎德爾-K型巡航導彈。

遇襲的烏克蘭地區包括西部利沃夫、伊凡諾-法蘭科夫斯克州、赫梅利尼茨基州；中部第聶伯羅彼得羅夫斯克州首府第聶伯羅市及卡姆揚斯凱市。第聶伯羅彼得羅夫斯克州州長賴薩克（Seihii Lysak）指，針對卡姆揚斯凱的攻襲破壞了市內多個能源設施，造成至少5人受傷，包括一名5歲小童。烏軍在該州擊落最少10架無人機，並在第聶伯羅市擊落4枚導彈。烏克蘭最大私營電力公司DTEK指，旗下3座熱能發電廠遭受俄軍襲擊，部分設備嚴重損毀。烏克蘭電網營運商Ukrenergo亦指，旗下的熱能和水力發電廠都在空襲中損毀。

在波蘭，該國武裝部隊行動司令部指觀察到俄羅斯遠程軍機有高強度活動，與導彈襲擊烏克蘭境內設施有關，波蘭已採取所有必要程序確保領空安全，波蘭和盟軍的戰機升空戒備，提示波蘭東南部的民眾可能會有噪音。