法外長下周一訪華　將晤王毅

中國外交部發言人林劍周五（3月29日）公布，法國外交部長塞茹爾內（Stephane Sejourne）將於下周一（4月1日），並與中共中央政治局委員兼外長王毅會談及見記者。

林劍表示，今年是中法建交60周年和中法文化觀光年，近年來在兩國元首共同引領下，中法關係維持良好發展動能。雙方高層交往頻繁，各領域交流合作持續推進，在多邊領域保持良好溝通協作，共同因應全球性挑戰。這是塞茹爾內任法國外長後首次訪華，中方期待同法方一道就中法關係、中歐關係及共同關心的國際和地區問題等深入交流，延續雙方良好對話勢頭，推動中法合作取得更多成果。

同日，王毅在北京會見日本前首相福田康夫，王毅表示21世紀是亞洲的世紀，當前國際形勢變亂交織、不穩定因素明顯增強，但亞洲總體保持和平穩定，發展前景光明，希望日本等地區國家多做有利於區域和平穩定的事情，而不是相反，與中方一道維護亞洲和平發展大局，希望中日相向而行從戰略高度和長遠角度把握兩國關係，認真妥善處理福島核污水排海等阻礙雙邊關係正常發展的問題。