連體雙胞胎其中一人　嫁男護生活美滿

美國明尼蘇達州一對連體雙胞胎28年前因登上真人騷節目而一炮而紅。但真人騷播完後，她們隨即離開聚光燈，回復一貫以來的低調生活，自此銷聲匿迹。美媒周四（28日）報道，她們其中一人已於2021年與一名退役軍人兼護士秘密結婚，過上幸福生活。

阿比（Abby Hensel）和布里塔尼（Brittany Hensel）是世界上僅有的幾對在嬰兒時期存活下來的雙頭雙胞胎之一，她們須共享血液和腰部以下的所有器官，且每人控制一邊手臂和腿部，每做一個行動都要互相協調。姐妹倆近日通過社交平台發布阿比結婚當天的幸福照片，顯示雙胞胎姐妹穿着定制的蕾絲無袖婚紗，丈夫鮑林（Josh Bowling）則穿着灰色西裝。據紀錄顯示，她們實際上在2021年就已經舉辦了婚禮。

儘管兩人過去曾在受訪時承認有興趣在未來成婚，但一直拒絕外界對她們私生活的猜測，就在10年前，她們還駁斥關於布里塔尼已經訂婚的謠言，稱這是個愚蠢的笑話。她們的父親亨塞爾（Mike Hensel）曾在一次受訪時稱，當他知道世上也有其他連體雙胞胎結婚時，便認為自己的女兒也能做到這一點，他指女兒都很漂亮且機智，她們擁有一切，只是身體連在一起。