山寨機換真機呃蘋果610萬美元　華裔主謀囚4年3個月

華裔三兄弟在蘋果手機專門店以保養為由用山寨手機換真機。

美國加州聖迭戈的華裔三兄弟進口逾一萬部山寨iPhone及iPad，利用蘋果公司的保養政策將山寨貨品換成真機，騙取蘋果公司逾610萬美元（約4,773萬港元）。加州南區聯邦檢察官辦公室周一（25日）公布，主謀被判監4年3個月，及沒收2棟豪宅、12萬美元（約93萬港元）現金及200多部真品蘋果設備。

美媒周四（28日）報道，34歲主謀廖志偉（Zhiwei "Allen" Liao，音譯）及其兩名兄弟廖志民（Zhimin Liao，音譯）和廖志廷（Zhiting Liao，音譯）2011年至2019年從中國進口山寨iPhone和iPad，這些產品貼有未過保養期的國際行動裝置辨識碼（IMEI）及序號，但這些序號為已賣給美國、加拿大客戶的手機序號。

他們刻意將山寨手機摔壞，之後再僱用數百名人頭，在美國和加拿大的蘋果手機專門店，以保養為由用山寨機換取真機，再運回中國以高價出售，令蘋果公司損失610萬美元，2019年才被美國聯邦調查局（FBI）及聖迭戈警方聯手偵破。廖志民和廖志廷被判監3年5個月。