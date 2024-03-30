【東方日報世界視線】恐襲致戰爭升級　歐盟抗俄無共識

莫斯科音樂廳遭受恐襲後，俄烏戰爭已經升級，烏克蘭首都基輔、尼古拉耶夫、敖德薩及遠至利沃夫均連日受襲，有消息指基輔的國安大樓已淪為瓦礫。波蘭政府更抗議上周末俄導彈入侵波蘭領空兩公里範圍，共維持了39秒。俄羅斯的進攻更令富商馬斯克擔心，皆因俄政府有可能攻擊其星鏈（Starlink）傳訊系統，以遏制烏軍利用它來打擊俄軍。

近幾天，俄方使用導彈攻擊利沃夫及烏克蘭波蘭邊境的軍用物資、武器及滲入的軍事人員，過去俄羅斯還擔心錯誤越境而有所顧忌，如今普京政府是肆意報復烏政府行使恐怖主義，也明顯不再容忍美政府暗中替其推波助瀾，及在恐襲後幫烏政府遮掩。俄軍加強襲擊烏國西部和北約軍隊，以及其裝備彈藥，是為俄進一步圍堵，甚至佔領烏克蘭首都及敖德薩鋪路。在目前北約對烏克蘭的裝備及彈藥支援不足下，烏克蘭軍隊方面處於劣勢，大有可能無法阻擋俄軍進佔，甚至進一步自行崩潰。美政府對此並無反應，反而歐盟開始緊張應對。

日前舉行的歐洲議會以援烏為主題，除了今年承諾援烏200億歐元，亦提出可發行1,000億歐元債券支援烏克蘭，但各成員國無法達成共識，其實主要原因是烏克蘭形勢惡劣，甚麼人或組織會認購？更有聲音批評這1,000億歐元恐怕只會使歐盟內部官僚體系更得益及擴張。另外，歐盟連凍結及控制俄國的1,900億歐元主權資產都不敢提用，只提議是否可動用這筆資產每年所產生的25億至30億歐元收益援烏，但匈牙利提出反對。這一切充分反映歐盟援烏立場上的分歧。

面對俄軍的龐大聲勢，歐盟短期內無法有效應對，如今歐盟成員國最努力推動的，是各國盡早達成拿出GDP的3%作軍費。德國軍工企業如克勞斯瑪菲及萊茵金屬等自然深表歡迎，德國軍政專家認為這10年以來，歐洲的軍工體系一直無法與美國軍工企業競爭，除非歐盟刻意籌劃內部軍工企業大力合作科研發展，否則大多數只會便宜了美國。美政府一直要求歐洲增加軍費開支，其實就是替美國軍工企業謀取利益，因為美國軍工一直遏制歐洲軍工。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻