北韓重申拒接觸日本　斥岸田文雄迴避現實

日本近期推動與北韓舉行首腦峰會，尋求釋放數十年前被綁架的日本公民。北韓外務相崔善姬周五（29日）重申，朝方沒有甚麼可解決，也沒義務為之費力，更無意那樣做。北韓不關心朝日對話，不會接受日本接觸的企圖，而且日本妨礙並干涉朝方行使主權，北韓始終予以堅決應付。

崔善姬指出，日本首相岸田文雄再次提及綁架問題，稱按照既定方針為解決一系列朝日懸案繼續努力，是刻意否認和迴避現實，一門心思玩弄無法解決且沒有可解決的問題，一意孤行、固執己見，這種理由令人費解。北韓駐華大使李龍男同日公布，日本駐華大使館有關人士周四（28日）經電郵提出與朝方接觸，但表明朝方毫無理由與日方進行任何級別的接觸。

北韓官方傳媒朝中社周六（30日）發表評論文章，題為「『皇軍』亡靈正在借機『還魂』」。文章提到，日本海上自衞隊的前海將日前被提拔為管理供奉二戰甲級戰犯牌位的靖國神社最高頭目，由自衞隊前失勢者來管理戰犯亡靈，其意義很不尋常。文章認為，無論歲月流逝、世代交替，日本重新侵略的野心不會改變，忽視這一野心，人類就會再次遭到大災殃。