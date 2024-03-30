起重機抵巴爾的摩清理貨船撞橋殘骸　拜登下周視察

美國馬里蘭州巴爾的摩法蘭西斯·斯科特·基大橋周二（26日）遭貨櫃船撞塌，6名外籍工人墮海後失蹤，相信已身亡，目前尋獲其中2具遺體。當局周五（29日）開展清理現場作業，預料在巴爾的摩港可重開前，仍有很多工作要做。總統拜登同日宣布，他計劃下周到巴爾的摩，視察大橋倒塌的情況和善後工作。

拜登政府周四（28日）宣布，已批准6,000萬美元（約4.68億港元）即時聯邦援助，協助清理貨櫃船撞橋殘骸。美國海軍已調派3台起重機到巴爾的摩港，包括東岸最大的起重機，可吊起1,000噸重物件，第4台起重機料於下周抵達當地。海岸防衞隊發言人表示，可能在周六早上開始將殘骸從水中拖出。

導致大橋坍塌的貨櫃船載有危險化學品、紙製品、機械、廢金屬和木材等貨物，這些貨物主要原定運往印度和亞洲其他地區，專家指這些貨物可能在巴爾的摩外的港口滯留數周。巴爾的摩港是外國貨船進出最頻繁的美國港口之一，事故導致該港口被迫關閉，沉重打擊當地物流業。今次事故遇難者全為來自墨西哥和中美洲的移民，當時他們正在橋上進行修補路面坑槽的工作。