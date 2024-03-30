澤連斯基：俄軍撤出烏東　普京就願談判

烏克蘭總統澤連斯基在周四（28日）播出的專訪中提到，當俄羅斯軍隊撤出從前年2月佔領的烏克蘭領土上，俄羅斯總統普京的國內的支持就會動搖，令普京準備好與烏克蘭開始談判。有俄媒認為澤連斯基立場軟化，不再要求俄方向烏克蘭歸還其他自蘇聯解體以來吞併的土地，即克里米亞半島。

澤連斯基在專訪上表示：「我確信，當他（普京）失去自2022年以來佔領的一切時，他將完全失去（國內）信任，甚至失去目前對支持烏克蘭抱有懷疑國家的信任。他還將失去國內的權力，一旦發生這種情況，他就會準備好對話。」澤連斯基補充，屆時烏克蘭就不必完全通過軍事手段，奪回俄羅斯自2014年以來奪取的所有領土。

蘇聯在1991年解體，當時劃分予烏克蘭的克里米亞半島於2014年被俄羅斯吞併。俄羅斯前年2月向烏克蘭發動特別軍事行動，並在同年9月舉行公投，讓烏克蘭東部的盧甘斯克州、頓涅茨克州、扎波羅熱州和赫爾松州併入俄羅斯領土。當時澤連斯基表明，僅當普京不再掌權，自己才會願意與俄羅斯談判停火，停火條件包括俄羅斯完全撤出烏克蘭。