小林製藥就紅麴原料影響海外道歉　台擬建立監測系統

日本小林製藥旗下含紅麴成分的保健品驗出毒性強烈的物質「軟毛青黴酸」，導致多人患病甚至死亡。台灣衞生福利部食品藥物管理署周五（29日）表示，已詢問日方，尚未獲得回覆，將研議建立監測系統。小林製藥社長小林章浩同日就旗下紅麴原料引發中國大陸、台灣等地的困擾道歉。

台食藥署透過新聞稿表示，消費者如買到含小林製藥紅麴原料產品並有疑慮或用後不適，可撥打食安專線或消保專線通報。食藥署副署長林金富受訪指出，軟毛青黴酸是青黴素的一種，因毒性高而沒有當作藥用，推測是製程被污染，已詢問日方是否已確認就是軟毛青黴酸。他又指，境內紅麴產品以往沒發現相關問題，抽驗都合格，既然現在出現可能的危害性，針對將來防治措施及產品監測，可與日本交流，建立相關監測系統。

關於今次事件影響海外市場，小林章浩對此鄭重道歉，認為相關原料已經販售到台灣，但未掌握全盤情況，已透過厚生勞動省呼籲廠商回收。他認為，影響比預期中的廣泛，認為回收費用可能高於先前推測的18億日圓（約9,300萬港元），目前難以計算具體金額。