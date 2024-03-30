法院禁止政府　資助逃避服役哈雷迪派

以色列極端保守派猶太教（哈雷迪派）豁免服役問題持續發酵，法院周四（28日）下令禁止政府向部分哈雷迪派神學院學生提供每月津貼。戰時內閣成員、民族團結黨主席甘茨周五（29日）歡迎法院裁決，強調以色列人都應服務國家。極端猶太教沙斯黨（Shas）反對裁決，表明會為學生爭取學習猶太經典的權利。

以色列法院2017年裁定豁免哈雷迪派教徒服役屬歧視及非法，政府因此通過內閣決議延遲哈雷迪派教徒徵兵流程，決議下周日（31日）正式失效。高等法院周四裁定當決議失效後，若哈雷迪派神學院仍然招收符合服役條件的學生，政府將不能向相關學校發放資金。甘茨多年來推動所有以色列人在高中畢業後服役，他呼籲政府接受高等法院的清楚裁決，並採取相應行動。

沙斯黨主席德里（Aryeh Deri）抨擊法院裁決，形容在以色列需要憐憫的時刻，高等法院卻以攻擊性做法對待研讀猶太經典《妥拉》的學者。聯合妥拉猶太教黨（United Torah Judaism）主席戈德克諾夫（Yitzhak Goldknopf）更認為，法院目的就是嚴重傷害辛勤研讀《妥拉》的人，對猶太民族以色列是一種恥辱，並指沒有《妥拉》，猶太人就無權利存在。