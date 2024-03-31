【東方日報世界視線】反反覆覆兼扯皮　華府歐盟犧牲烏

俄烏戰爭發展至今出現極大反覆。美國政府內的新保守主義鷹派自1991年蘇聯解體，開始策動圍堵及打擊俄羅斯的策略，當時歐盟以德、法為首，一直跟俄羅斯發展密切商貿關係，包括享受俄國平價能源，以及投資俄國獲利，更向俄國銷售高端商品，因此，德、法一直抗拒北約東擴。2014年美國策動「顏色革命」，使烏克蘭政府轉為親美並有意加入北約。其後烏國發生內戰，德、法仍推動《明斯克協議》求緩和局勢。

然而，俄羅斯於2022年2月發動「特別軍事行動」後，歐盟開始被美國綁上烏克蘭代理人戰車上，不斷援助烏克蘭，但初時德國及法國政府都極不情願，只提供防衞性裝備，直至美國帶頭承諾提供海馬斯火箭系統，法國才提供凱撒火炮；美國承諾提供阿布拉姆斯主戰坦克，德國才提供豹2坦克。如今美國突然打住援烏，德、法反而騎虎難下，深受困擾。

而令俄羅斯總統普京非常不滿的是，目前英、法透過供應暴風影導彈，已經派遣了大量軍事人員，在烏克蘭把導彈改裝在蘇24戰機上，輸入電子系統，並一直管控導向戰機至打擊俄軍目標。這也充分解釋為何德國總理紹爾茨拒絕跟隨英、法，提供金牛座巡航導彈及負責操控的德國部隊入烏支援。同樣地，烏克蘭攻擊俄羅斯黑海艦隊的無人機和無人艇，也是英軍在敖德薩主導操控下完成的。這已經不是俄烏兩國的對稱交戰，而是北約軍隊深度在地介入的戰爭。

可是，當華府收手，在缺乏攻擊及防衞導彈和彈藥下，烏軍不但自顧不暇，也無力保衞北約的支援部隊和技術人員。法國總統馬克龍因此提出，除非北約增加正規軍支援烏克蘭甚至參戰，否則烏軍可能節節敗退，而北約在地部隊也會受到重創。如今反而是華府公開提出反對，亦使馬克龍暫時隻字不提派兵入烏。紹爾茨亦明顯反對，然而他被質疑既然下議院已經3次否決供烏金牛座導彈，為何軍方竟然討論攻擊克里米亞大橋？如今德東薩克森州議會計劃發動檢討聯邦政府是否違憲援烏，變相在發動侵略性戰爭。

美國與歐盟的反反覆覆及互相扯皮，只會使俄羅斯更勇往直前擊潰烏軍，累積戰場更大優勢，迫使北約要考慮盡早停戰及議和，而烏克蘭將會成為犧牲品。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻