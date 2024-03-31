傳以色列擬與阿拉伯國家　組聯軍駐加薩

美國新聞網站「Axios」上周五（29日）報道，以色列考慮與阿拉伯國家在加薩地帶組建多國部隊，維持地方治安及護送運載人道物資的車隊。

報道指，以色列國防部長加蘭特訪問華盛頓時提出想法，並在會晤美國國防部長奧斯汀、國務卿布林肯及國家安全顧問沙利文期間，要求美方為倡議提供政治及物質支持。以色列官員最近數周曾與至少3個阿拉伯國家代表討論有關提議，其中一個是埃及。有消息人士透露，拜登政府有意討論及阿拉伯國家持開放態度，因此推動倡議取得進展。惟其中一個阿拉伯國家一位匿名官員表示，加蘭特似乎誤解了阿拉伯國家的立場，阿拉伯國家現在還未準備好向加薩派兵，但可能考慮在戰後派出維和部隊。部隊將在實現兩國方案的背景下組建，並由美國指揮。

有美國高官指出，布林肯早前在埃及開羅，曾向多個阿拉伯國家外長提出多國部隊想法。埃及是考慮有關想法的主要國家，但需要巴勒斯坦自治政府發出正式邀請，且在兩國方案的政治背景下實行。美國官員讚賞想法具創造力，但在短期內推動的可能不大，部分原因與以色列總理內塔尼亞胡反對巴勒斯坦自治政府介入加薩及兩國並存方案有關。