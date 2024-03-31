烏軍頭：前線部隊開始輪換　組預備隊發動進攻

烏克蘭武裝部隊總司令西爾斯基上周五（29日）接受該國傳媒專訪，指出烏軍目標是防止失去領土、盡可能耗盡敵人力量、對俄軍造成最大損失、組成及準備預備隊執行進攻行動。烏軍最寶貴的是人力，要達成上述目標就需在執行作戰任務和重整軍事編隊保持平衡，所以當日已開始前線部隊輪換程序，讓烏軍能確保士兵休整和復原，以及全面重整裝備作戰能力。

西爾斯基承認前線戰況艱難，俄軍在兵力上有優勢，但烏軍不只是防守，每天都有在不同方向推進，重奪的陣地比失守的多，敵軍無法在戰略區域顯著推進，目前持續在廣闊的前線發動進攻，不惜代價試圖到達烏克蘭東部頓涅茨克和盧甘斯克邊境，並在第聶伯羅左岸擊退烏軍。他透露，俄軍於今年2月至3月26日已折損逾570架坦克、1,430架輕型裝甲車、1,680件火炮武器、64套防空系統。俄軍的空中活動亦減少，烏軍在2月的10日內擊落13架俄軍軍機，包括2架A50預警機。海上作戰方面，烏軍持續改變海上戰術，利用無人機攻擊敵艦非常有效，會繼續針對俄羅斯黑海艦隊。

西爾斯基強調，需要人力來確保輪換，希望所有烏克蘭適齡男性都意識到國家存亡取決於他們的意願和行動，烏克蘭人會繼續保衞國家，包括從海外回來的人及許多志願軍。不過，他稱烏軍需要動員的軍事人員數量比最初預期的大幅減少。

談到國際社會軍援烏克蘭，西爾斯基重申沒有西方國家的武器、彈藥、防空系統和軍事硬件支持，會令烏軍更難擊退俄軍，資源和所需彈藥短缺導致俄軍深入扎波羅熱等南部地區，無有效的空中支持則令烏軍人員和裝備折損。他又稱，烏方不會坐等援助，正建立本土國防工業能力，如果歐洲國家履行承諾參與，相信烏軍最終會解決炮彈不足問題。他預期可利用烏克蘭製的155毫米口徑自走炮重新武裝炮兵部隊，在不久將來亦會在國內生產特定西方榴彈炮和烏克蘭線膛迫擊炮的樣辦。