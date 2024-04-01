調查報道揭俄秘密情報部隊　疑為聲波攻擊黑手

美國多名駐外地國務院和中央情報局（CIA）人員早年接連出現「哈瓦那綜合症」，俄羅斯、美國和德國傳媒周日（3月31日）發表聯合調查報道，把矛頭直指俄羅斯軍隊總參謀部情報總局（GRU）的秘密部門「29155部隊」，指控是該部隊特工利用聲波武器的無線電頻率瞄準攻擊對象的大腦，而其中一名施襲者相信是29155部隊指揮官的兒子。

哈瓦那綜合症於2016年首次由美國和加拿大駐古巴哈瓦那的大使館人員報告，因而而得名，症狀包括疼痛、耳鳴、認知困難等，成因未明。調查由俄羅斯獨立網媒The Insider、美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目60分鐘、德國新聞雜誌《明鏡周刊》聯合進行，它們追查到首宗個案可追溯至2014年，當時有4名駐德國法蘭克福的美國官員通報出現上述徵狀，同年稍後派駐烏克蘭的CIA人員有類似報告。

其中一名受害者、美國前副總統彭斯的國土安全顧問特羅耶（Olivia Troye）表示，自己是在美國首都華盛頓遇襲，頭部右側出現刺痛感覺，感到暈眩。另一名曾派駐格魯吉亞首都第比利斯的受害人則指，曾聽到過刺耳的聲音。

報道認為其中一名施襲者是29155部隊指揮官阿韋利亞諾夫（Andrey Averyanov）的23歲兒子艾伯特（Albert Averyanov），前述的第比利斯受害人稱曾在寓所外見過艾伯特。根據俄羅斯情報部門文件、出行紀錄和目擊者證詞，報道認定幕後黑手就是29155部隊。29155部隊原本是GRU的培訓機關，涉及多宗暗殺事件，包括策劃俄羅斯前雙面間諜斯克里帕爾於2018年在英國身中神經毒劑重傷；阿韋利亞諾夫則涉及叛變的俄羅斯瓦格納僱傭兵集團領袖普里高津墜機身亡一事。