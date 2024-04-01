黑海艦隊只餘1艦部署克里米亞　4駁船加強港口防禦

烏克蘭海軍發言人普列捷丘克（Dmytro Pletenchuk）上周六（3月30日）指，在烏軍成功發動一連串襲擊後，俄羅斯黑海艦隊大部分作戰部隊已重新部署到其他地方，目前克里米亞只餘下一艘未曾發射過導彈的「輸家」俄艦。

普列捷丘克表示，俄軍大部分搭載巡航導彈的軍艦已調離克里米亞，只有卡拉庫特級輕型護衞艦旋風號仍部署當地。他指出，黑海艦隊曾是俄軍在克里米亞的主力部隊，但現時已幾乎全部撤走和重新部署。

英國皇家海軍一名高官上月曾指，在黑海的25%俄軍軍艦已沉沒或受損。英國國防部上周一（3月25日）進一步指出，黑海艦隊在烏克蘭的攻勢下已是「功能不活躍」。至周日（3月31日），英國國防部公布最新情報分析，從3月18日拍攝的衞星圖像可見俄羅斯克拉斯諾達爾邊疆區新羅西斯克港口的黑海艦隊設施入口處有4艘駁船，相信是用來加強港口防禦，抵禦烏克蘭的無人艇攻擊。鑑於烏克蘭襲擊黑海艦隊在克里米亞塞瓦斯托波爾的傳統母港風險上升，新羅西斯克港口現時對保護該艦隊最寶貴資產有關鍵作用。

此外，英國國防部還指俄羅斯黑海艦隊司令索科洛夫（Viktor Sokolov）在烏克蘭多番成功施襲後而被撤換，由海軍中將平丘克（Sergei Pinchuk）接替。英方認為平丘克想採取進一步的防範和防衞措施改善俄軍軍艦的生存率，包括收窄港口設施入口間隙。