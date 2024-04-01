生活危機嚴重　選民着眼經濟棄談回教價值

土耳其總統埃爾多安領導的執政正義與發展黨，周日（3月31日）在地方選舉遭受重挫，未能奪回政治根據地伊斯坦布爾控制權之餘，更首次同時失去全國五大城市。專家直言出人意料，並認為今次選舉結果表明在土耳其選民眼中，嚴重通脹引發生活危機問題的重要性，已經超越埃爾多安的回教意識形態政治。

土耳其依賴外國投資，貨幣里拉深受美元加息影響。埃爾多安執政期間主張採用量化寬鬆政策和降低利率，能夠在促進出口以補充外匯儲備的同時壓低國內消費價格，最終抑制通脹影響。其經濟理論一度成功運轉，直至2018年土耳其與美國貿易關係緊張，觸發貨幣危機。埃爾多安去年連任總統後突然顛倒政策，允許央行將國家關鍵利率提高到50％，是正義與發展黨2002年執政以來最高，惟通脹率仍然居高不下，生活危機持續。

生活危機問題之嚴重，更導致回教聯盟的新福利黨決定停止與正義與發展黨合作，改為自行推舉候選人。伊斯坦布爾智庫伊達姆（Edam）主任烏爾根（Sinan Ulgen）指出，選民希望就經濟深度萎靡懲罰執政黨。今屆地方選舉投票率相對較低，正義與發展黨支持者今次改為不投票或支持其他黨派。去年總統選舉帶有較強意識形態，但今次地方選舉經濟因素壓倒了身份認同。埃爾多安原本計劃推動回教家庭價值觀新憲法，今次選舉失利將成為一大阻礙。

伊斯坦布爾是埃爾多安出生和政治根據地，他自2003年當選總理以來，主張土耳其回教化的執政黨一直穩固控制伊斯坦布爾，直至2019年地選由主張世俗化、共和人民黨的候選人伊馬姆奧盧（Ekrem Imamoglu）拿下。埃爾多安去年5月成功連任總統，令共和人民黨領導的反對派聯盟四分五裂，他原先期望在今屆地選奪回伊斯坦布爾和安卡拉控制權，重振聲勢。烏爾根認為，伊馬姆奧盧將乘勢成為反對黨領袖，2028年挑戰埃爾多安總統寶座。