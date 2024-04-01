以軍加薩設作戰區　疑射殺平民列入殲敵戰果

以色列國防軍宣稱，自加薩戰事爆發以來共擊斃9,000名回教激進組織哈馬斯武裝分子。以色列《國土報》周日（3月31日）引述國防官員和士兵承認，經常有加薩平民誤入以軍作戰區而枉死，卻列入以軍殲敵戰果中。

以軍在地面行動中設立臨時據點時，會在周圍劃設封閉軍事區域，又稱為殺戮區。以軍預備役軍官透露，每個區域的指揮官都會劃設殺戮區，界線和交戰守則由指揮官自行詮釋，一般只要有成年男子接近以軍觀察哨便格殺勿論，即使他手無寸鐵。有以色列高級國防官員透露，國防軍總參謀長哈列維（Herzi Halevi）在戰爭初期已知悉交戰守則自行詮釋的問題，當時已表明反對殺害進入殺戮區的人，惟部分指揮官無視。去年底以軍在加薩北部舒加艾耶（Shejaiya），射殺3名舉白旗的人質。

加薩爆發戰爭以來，部分平民匿藏於或返回家園保護個人財產，惟在戰爭持續半年之際，開始被迫四處尋找食物。以軍預備役指揮官透露，當他們接近士兵所在的建築物旁邊，就可能因踏入殺戮區而被開槍。事實上以軍規則手冊中並無關於殺戮區的書面命令，以軍發言人否認劃設殺戮區，強調軍方在戰鬥中逮捕大量恐怖分子或恐怖分子嫌疑人，且未在激烈的戰鬥區域造成破壞。