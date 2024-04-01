黑客入侵俄監獄系統　報復納瓦尼離世

俄羅斯反對派領袖納瓦尼今年2月16日突然在獄中離世，死因引發外界猜測。美國傳媒周一（1日）報道，來自不同國家、包括俄羅斯和烏克蘭人的黑客組織在兩天後入侵俄羅斯網上監獄系統，更竊取數十萬名俄羅斯囚犯資料，希望能接觸當中部分人，了解納瓦尼生前遭遇。

黑客聲稱今年2月18日入侵俄羅斯網上監獄系統期間，取得包含80萬名囚犯、親屬及聯絡人電話號碼、電郵地址等資料的數據庫。報道指，雖然當中存在重複資料，但估計實際上仍涉及數十萬人。黑客在網站張貼納瓦尼和遺孀尤莉婭的合照和悼念字句，並指雖然自己已經離開俄羅斯，但當祖國擺脫普京政權統治時，他們將重返故土。黑客要求系統管理員保留納瓦尼的照片遭拒後，聲稱摧毀管理員的電腦伺服器。

黑客同時進入家屬為囚犯購買食品的網上商店，把麵類、牛肉罐頭等商品的價格從折合超過1美元（約7.8港元）改為1盧布（約8仙港元）。黑客聲稱，網上商店管理員數小時後才發現囚犯家屬以極低廉價格購買食品，並在事發3天後才能完全停止相關折扣。負責營運俄羅斯網上監獄系統的JSC Kaluzhskoe，事發翌日在社交平台宣布網站出現技術故障，導致食品和生活必需品的價格錯誤標示。