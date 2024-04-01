俄巡洋艦入地中海　美無人機抵歐監視

俄羅斯海軍一支以遠東地區為基地的艦艇編隊，上月底在也門叛軍青年運動與歐美國家軍艦接連交火時抵達紅海，引起外界關注。俄羅斯太平洋艦隊周一（1日）宣布，巡洋艦瓦良格號穿越埃及蘇彝士運河進入地中海；適逢美國沒有在區內部署航空母艦打擊群牽制，美方從本土調派新型對海無人偵察機到意大利戒備。

由瓦良格與護衞艦薩波什尼科夫元帥號組成的俄羅斯遠航編隊，今年1月22日駛離位於遠東地區的母港海參崴，太平洋艦隊當時通報兩艦將在亞太地區執行一系列任務。它們上月11日至15日在阿曼灣參加與中國、伊朗舉行的代號「安全紐帶2024」聯合演習，同月28日穿越曼德海峽從亞丁灣進入紅海。薩波什尼科夫元帥號當天對厄立特里亞紅海港口城市馬薩瓦展開訪問，瓦良格號則向北航行駛往蘇彝士運河。

俄羅斯太平洋艦隊周一發布消息，瓦良格號前一天完成過航紅海，展示俄羅斯海軍軍旗在該地區的存在；該艦駛入地中海後，將根據艦隊批准的戰鬥訓練計劃行動，船員繼續履行在遠航框架內下達的任務。這不是瓦良格號首次從太平洋遠道而來地中海，該艦2016年初駛入地中海，執行打擊敍利亞境內恐怖組織的行動；它也在俄羅斯2022年2月24日全面入侵烏克蘭前，在地中海會師北方艦隊及黑海艦隊編隊。

俄烏戰爭全面爆發後，美國原本維持在地中海部署一個航空母艦打擊群，但因應中東地區局勢持續緊張，航空母艦艾森豪威爾號及隨行神盾艦先後派駐波斯灣及紅海，意味美方如今無法在地中海維持絕對的海上優勢。有見及此，美國海軍上月31日宣布，一架MQ4C無人偵察機前一天飛抵意大利西哥奈拉海軍航空站。根據實時飛行動態數據，這架無人機上月29日從佛羅里達州梅波特海軍航空站出發，之後飛越大西洋。