屢屢非禮女兒及4歲外孫女　七旬翁囚21年3個月

新加坡一名75歲老翁，40年前非禮當時年僅7歲的親生女兒，多年後獲原諒，詎料他本性難移，狼爪又伸向4歲外孫女，最終老翁周一（4月1日）被判囚20年9個月。由於他年過50歲，須額外坐監6個月代替鞭刑，令刑期增至21年3個月。

根據案情，第一名受害人是被告現年46歲的親生女兒，第二名受害者則是被告的外孫女，今年18歲。為保護受害者，法官諭令傳媒不得報道任何會洩露受害者身份的資料，包括被告名字，以及案發地點。被告是一名起重機司機，除了女兒外，還有兩名兒子。由於工作關係，被告有時會開着貨車帶上女兒到工地工作，並叫女兒在車上等他。

庭上披露，被告在1984年至1986年間對女兒下手，事後要求對方別說出去。多年後，女兒長大成人，也因為時過境遷而選擇原諒被告。女兒有了自己的家庭之後，因為工作關係，2009年時曾把當時4歲女兒交給被告照顧。怎料，被告卻把狼爪伸向了外孫女，讓對方為他口交。數年後，被告搬進女兒家同住，仍持續侵犯外孫女。被告面對35項控狀，控方以其中7項提控，包括非禮未成年少女、嚴重性侵、抵觸兒童與青少年法令等。