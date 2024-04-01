菲研與日本等國合作　防南海局勢升級

美國總統拜登、日本首相岸田文雄、菲律賓總統小馬可斯將於本月11日在華盛頓會面，是美日菲首度進行三方領導人會談，料討論南海問題。日本傳媒周一（1日）刊出菲律賓駐美國大使羅慕爾德兹（Jose Manuel Romualdez）的訪問，他指菲律賓正考慮回應中國的可能措施，表明菲方有很多選擇，但目前還不準備使用。

羅慕爾德兹說，菲軍目前不僅繼續和美國合作，也會找其他盟友，正與日本政府研究可以合作的部分，這很重要。同時，菲律賓正與有相同領土聲索的國家，例如越南、馬來西亞、汶萊和印尼合作尋找方法，在可行狀況下阻止南海局勢變得更緊繃。他又訪露，菲律賓和華府討論一項有關鎳的自由貿易協定，有望讓菲律賓出產的鎳礦獲得美國《削減通脹法案》補助。

報道指出，美日菲這個成形中的聯盟目前還沒有名稱，若美國要協防台灣，日本和菲律賓位置最重要，這代表美日菲聯盟實際上可能比美日印澳組成的「四方安全對話」（Quad）、美英澳組成的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）更重要。而中國海警近期經常在南海有主權爭議水域向菲律賓船隻射水炮，這是一種灰色地帶戰術，美國是否認定水炮構成「武裝威脅」，可能取決於美國當下狀況，現在美國要兼顧俄烏戰事、以巴戰事，並需密切關注台海。美國的任何遲疑都可能動搖菲律賓對同盟的信心，也會讓美國在太平洋的其他盟友，包括日本、南韓、澳洲和泰國心生質疑。

菲律賓總統小馬可斯日前下令加強海上安全協調，以應對領土完整及和平面臨的一系列嚴峻挑戰。在北京，中國外交部發言人汪文斌周一回應指，無論菲方出台甚麼政策，都不得影響中國領土主權和海洋權益，希望菲方遵守自己的承諾、中菲之間達成的有關諒解和共識，以及《南海各方行為宣言》的規定，停止侵權、挑釁行徑，停止拉攏域外勢力介入南海事務，回到談判協商妥善管控局勢的正確軌道上，為維護南海和平穩定承擔應盡責任。