夫婦開非牟利花店　助青少年就業遠離犯罪

美國傳媒周日（3月31日）報道，伊利諾伊州一對夫婦自10年前起成立非牟利組織，專注於永續城市農業，兩人更從2020年開始通過教導耕作、種植和銷售等項目，培養年輕人生活和工作技能，冀望藉此引領當地社區遠離暴力和犯罪。

布萊克韋爾（Quilen Blackwell）和妻子漢娜（Hannah Blackwell）已在芝加哥生活10年，當地土地閒置，就業機會極少，經常發生幫派和槍枝暴力問題。在信仰驅動下，兩人早年成立非牟利組織，將廢棄的空地改造成花卉農場，希望積極發展花卉銷售成為當地支柱產業，從而為社區年輕人創造長期就業機會。

布萊克韋爾夫婦表示，為了讓年輕人能持續在花店工作，他們去年冬季起開始在室內種花，務求能全年種花。花店的勞動力發展計劃目前約有35名成員，參與者介乎16至25歲之間，員工留職率已從2018年的平均兩周增加到目前平均6個月，其中部分參加者更已在花店工作約3年。

夫婦的努力也獲得當局肯定，布萊克韋爾2019年更獲獎，表彰他透過成立非牟利組織協助減少當地犯罪和貧困青少年。兩人指希望隨着組織的發展，未來能夠開設更多花店，幫助更多青少年遠離犯罪與貧窮。