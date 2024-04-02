無痕瀏覽照收集數據　Google和解或仍需賠償

美國互聯網公司Google早前被揭發，旗下Chrome瀏覽器標榜不留下瀏覽紀錄的無痕模式，實際上仍會收集用戶數據，因涉嫌誤導受到集體起訴。訴訟雙方周一（1日）達成和解，Google承諾銷毀涉及數百萬名用戶的瀏覽紀錄數據。和解協議並不涉及賠償或罰款，但容許用戶個別索償。原告代表律師已向加州法院提出多達50宗訴訟。

數名Chrome用戶於2020年提出集體訴訟，代表自2016年6月以來數百萬名使用無痕模式的用戶，指控Google未適當告知用戶瀏覽器所收集的數據種類，違反聯邦竊聽法和加州私隱法，要求向每位用戶賠償5,000美元（約3.88萬港元）。訴訟雙方周一向三藩市聯邦法院提交和解協議，Google同意銷毀被指不當收集的數十億個數據點，重新撰寫無痕模式收集數據的說明，容許Chrome用戶自行禁用第三方Cookies技術，並在未來5年默認禁用第三方Cookies。

和解協議在去年12月底初步達成，仍需加州北區法官最終批准。原告代表律師博伊斯（David Boies）指出，和解協議要求Google刪除和補救不當收集的數據量，範圍和規模前所未見，是成功讓科技公司誠實和負責的歷史性一步。Google發言人卡斯塔尼達（Jose Castaneda）表示，公司很樂意刪除舊有技術數據，強調相關數據從未與用戶個人連繫，而個別訴訟無法律依據。

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