美擊殺「中東諜王」蘇萊曼尼　險釀第3次波斯灣戰爭

蘇萊曼尼（小圖）在伊拉克被美軍擊殺。

時值以巴戰事正酣，以色列周一（1日）空襲伊朗駐敍利亞大使館擊殺伊朗革命衞隊聖城旅駐敍利亞和黎巴嫩指揮官扎赫迪，是自美軍2020年暗殺聖城旅指揮官蘇萊曼尼後，革命衞隊領導層被暗殺的最重大事件。蘇萊曼尼當年在伊拉克身亡後，伊朗強硬採取軍事行動反擊美國，險釀第3次波斯灣戰爭，今次扎赫迪之死勢觸發伊朗與以色列及其最緊密盟友美國之間的衝突升級。

美國前總統特朗普在任期間，對伊朗採取極限施壓政策，先是在2018年5月退出《伊朗核協議》，再以一系列經濟制裁阻斷伊朗石油出口。五角大樓於2020年1月2日宣稱為保護美國海外人員安全而採取決定性防衞行動，利用無人機殺死身處伊拉克的蘇萊曼尼。蘇萊曼尼生前從事秘密軍事行動，在伊拉克和敍利亞都具有影響力，加上行事風格十分低調，因此被西方媒體稱為「中東諜王」。他的死在中東引發軒然大波，把美伊緊張關係推向高點，戰爭如箭在弦。

蘇萊曼尼死後，革命衞隊迅即於同月8日凌晨展開代號為「烈士蘇萊曼尼」的報復行動，發動兩輪攻勢向兩個美軍駐伊拉克基地發射10多枚彈道導彈，聲稱炸死至少80名美軍，時任美國總統特朗普則表示「一切還好」。