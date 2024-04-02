烏武裝部隊出手　轟炸離邊境逾千公里俄國無人機工廠

俄羅斯韃靼斯坦周二（2日）上午有工廠遭到無人機襲擊，發生猛烈爆炸，相關工廠曾被揭發正在大規模生產自殺式無人機。外界估計是烏克蘭武裝部隊施襲，惟事發地點距離烏克蘭邊境多達1,500公里，或能印證烏克蘭官員日前所言，烏克蘭已經擁有能夠長距離飛行的無人機。

韃靼斯坦政府周二公布，位於阿拉布加經濟特區和下卡姆斯克的工廠當天上午遇襲，雖然事件未造成嚴重損失，工廠的生產流程也沒中斷，但阿拉布加經濟特區的工廠有人受傷，政府將提供一切必要支援，該國所有部門處於高度戒備狀態。網上流傳影片顯示，一架無人機撞向工廠的頂部，引發巨響和爆炸，工廠附近的人嚇得摔倒在地。俄羅斯傳媒報道傷者為5人。

美國白宮去年發布衞星圖片，指控俄羅斯在伊朗協助下，於阿拉布加經濟特區一處工廠興建見證者型號自殺式無人機的生產線，準備大規模製造無人機投入烏克蘭戰線。報道指今次遇襲的建築物，與衞星圖片所示的工廠位置非常相似，目標正是為經濟特區工人和阿拉布加理工學院學生建造的綜合宿舍，該學院數百名學生去年曾參與見證者無人機的組裝。

襲擊發生前一天，烏克蘭副總理兼數碼轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）接受採訪時預告，今年烏克蘭遠程無人機的生產量將較去年大幅增加10倍，同時透露該國本月中襲擊俄羅斯煉油廠的無人機，大部分飛行距離為700至1,000公里，但當下已經有部分型號無人機的飛行距離超過1,000公里。他預計首批採用人工智能（AI）技術的無人機原型機有望在今年底前應用至戰場。