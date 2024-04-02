涉與朝軍事合作　韓制裁俄公司及個人

南韓政府周二（2日）宣布制裁俄羅斯船隻、公司和個人，指控他們與北韓存在軍事合作，違反聯合國安理會決議，制裁將於周三（3日）生效。韓方強調，正密切關注北韓對俄出口武器後俄方所支付的代價，可能違反安理會決議或對韓方國家安全構成威脅。南韓政府必要時將研究應對措施。

南韓外交部公布，制裁對象包括兩艘俄羅斯船隻，它們涉嫌運送軍事物資往返朝俄。其他制裁對象是俄羅斯公民科茲洛夫（Sergey Mikhaylovich Kozlov）和潘菲洛夫（Aleksandr Fyodorovich Panfilov），以及兩人各自的公司。科茲洛夫和其公司涉嫌為身處俄羅斯的北韓資訊科技（IT）勞工提供身份證件，潘菲洛夫和其公司則涉嫌協助北韓勞工入境俄羅斯和逗留，最終幫助北韓國防科學院籌集核導研發資金。

俄羅斯上月在聯合國安理會動用常任理事國否決權，阻止把負責監督制裁北韓的專家小組任期再延長一年。專家小組曾經披露一系列北韓違反制裁的行為，包括核計劃、導彈計劃和其他違禁活動，任期自2009年啟動以來每年延長一次。外界指摘俄羅斯在烏克蘭戰爭期間加深與北韓軍事合作，為此幫助北韓逃避聯合國的監督。

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