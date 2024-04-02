NASA登月計劃實驗　擬在月球種植物

美國太空總署（NASA）載人登月計劃月亮女神號三號（Artemis Ⅲ）任務將於2026年執行，NASA近日宣布首批3項科學實驗，其中一項為「月球對農業植物群影響」，計劃在月球試種浮萍、阿拉伯芥和蕓薹等植物，屆時將是NASA首次在月球試種植物。

月球種植的實驗由科羅拉多州太空實驗室技術公司設計，旨在測試不同植物如何適應太空條件，亦可能成為未來太空任務關鍵。太空人將在月球部署一系列生長室，每個生長室均會放置擬阿拉伯芥、浮萍或紅綠蕓薹的樣本。生長室能保護植物免受過度輻射、陽光和太空真空的影響，同時可供太空人監測其生長。

浮萍極耐寒且生長迅速，含有高蛋白質及能夠製造大量氧氣；蕓薹又稱油菜，能快速生長，這兩種植物都能用作未來太空殖民的營養和生命維持系統。阿拉伯芥則是基因組已被完整測序的植物，有助科學家輕易觀測植物在太空輻射下的突變情況。公司副總裁埃斯科瓦爾（Christine Escobar）表示，他們計劃創造在太空中可持續生活和工作所需的資源，以便人類能夠在太空探索並停留更長時間。

此外，月亮女神號三號的另外兩項實驗分別是利用月球環境監測站，測量月球南極附近的月震，以助研究人員更好地了解月球結構；通過月球介電分析儀測量月壤導電性，以尋找霜凍沉積物，觀察月球晝夜的月壤變化。