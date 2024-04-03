世界中央廚房汽車遇襲　美英等多國譴責

國際人道主義救援組織世界中央廚房證實，該組織兩輛汽車周一（1日）在巴勒斯坦加薩地帶中部代爾拜萊赫遭以色列空襲，造成7人死亡，死者來自美國、英國、澳洲等多個國家。以色列總統赫爾佐格已致電世界中央廚房始創人兼名廚安德烈斯，就事件道歉，並重申以色列將致力徹查事件。

白宮發言人巴埃爾表示，總統拜登對遇害者表示深切哀悼，讚揚世界中央廚房為加薩人民和世界各地人民作出重大貢獻，希望向以色列明確表示，人道工作者需要受到保護。

而白宮國家安全委員會發言人柯比就指，華府對事件感到憤怒，美國期望以方進行調查，並適當地追究責任，指憤怒一詞表達了譴責的意思。而正在法國巴黎訪問的美國國務卿布林肯，形容遇害者是英雄，呼籲對以色列軍方進行迅速、徹底和公正的調查，但布林肯未有直接譴責襲擊。

法國外長塞茹爾內就強烈譴責以色列的行為，強調沒有任何理由可以合理化事件。英國召見以色列駐倫敦大使，要求以色列必須立即建立有效的消除衝突機制，擴大人道物資及人員准入，英國外相卡梅倫亦批評事件是完全不可接受。